Daca vrei sa iti vezi seful cu ochi buni, urmareste aceasta emisiune! Prof. Dr. Camelia Bogdanici vine in studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

Seria emisiunilor BZI LIVE continua cu o editie de interes pentru toti iesenii, dedicata sanatatii. Miercuri, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE va fi prezenta prof. dr. Camelia Bogdanici, medic oftalmolog in cadrul Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi. Astfel, timp e aproximativ o ora, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, in platoul nostru se va vorbi despre problemele oftalmologice pe care le intampina iesenii in zilele noastre, despre cele mai periculoase afectiuni dar si despre metodele de tratament existente. Totodata, prof. dr. Camelia Bogdanici va vorbi despre cat de important este sa ne alegem cum trebuie ochelarii dar si despre ochelarii de soare pe care trebuie sau ...