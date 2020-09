Dacia a prezentat noile modele Logan, Sandero și Sandero Stepway. Care sunt noutațile tehnice

Producătorul auto Dacia a prezentat, marţi, detalii despre noile modele Logan, Sandero şi Sandero Stepway, care vor fi disponibile cu două motorizări pe benzină şi una mixtă, benzină şi GPL. Pentru prima dată în istoria recentă a mărcii Dacia, modelele Logan şi Sandero sunt proiectate pe aceeaşi platformă tehnică cu actualul Renault Clio. Potrivit unui […] The post Dacia a prezentat noile modele Logan, Sandero și Sandero Stepway. Care sunt noutățile tehnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.