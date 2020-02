Dacia Cioloș il critica pe Ludovic Orban ca nu a dat OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi, deși putea sa o faca și el

Dacian Cioloș a reacționat după demiterea Guvernului Ludovic Orban prin moțiune de cenzură și a spus că alegerea primarilor în două tururi a fost sacrificată pentru declanșarea alegerilor anticipate.

"Votul de astăzi de la moțiunea de cenzură arată că a fost întemeiată temerea noastră că alegerea primarilor în două tururi este sacrificată pentru declanșarea alegerilor anticipate. Ar fi existat cu siguranță variante mai bune, dacă s-ar fi dorit. Iar problema putea fi rezolvată demult, încă din noiembrie 2019. Dar partidele aparținând vechii clase politice au ales, din păcate, în numele românilor.

Și tot vechea clasă politică a decis, ignorând binele românilor și punând mai presus bunăstarea baronilor locali, ca președinții de consilii județene să nu fie aleși în două tururi. Guvernul Orban a adoptat marți, într-o ședință maraton, 25 de OUG-uri, dar nu și una care să întărească democrația locală. Prin urmare, avem toate șansele ca președinții de CJ-uri să fie aleși după formula PSD, adoptată de Guvernul Dăncilă.", scrie Dacian Cioloș pe Facebook.

PLUS a precizat că niciuna din cele 25 de OUG-uri adoptate marți seară de Guvernul Orban nu întărește democrația locală și sunt "toate șansele" ca președinții de Consilii Județene să fie aleși după formulă PSD.

"Acum, dacă vor să-i convingă pe oameni că nu este vorba de vreo înțelegere de tip USL 2, reprezentanții PNL au obligația să accepte discuții cu celelalte partide anti-PSD pentru ca dreapta să prezinte la locale candidați unici. Altfel, vom avea în continuare, cel puțin patru ani de acum încolo, primari incompetenți și corupți, primari bine înșurubați în scaun și bine mufați la conducta banului public.

Indiferent de câte tururi de scrutin decid vechile partide că merită românii, Alianța USR PLUS va avea la locale candidați integri și competenți. Și vom lupta până la capăt convinși fiind că, la 30 de ani de la Revoluție, românii merită cu adevărat șansa de a alege între vechi și nou, între ipocrizie și verticalitate, între înțelegeri pe sub masă și principii clare, asumate cu tărie.", precizează liderul PLUS.

Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, moțiunea de cenzură initiată de PSD și UDMR fiind votată de 261 de parlamentari cel mai scor înregistrat vreodată la o moțiune de cenzură. Joi urmează ca reprezentații partidelor politice să meargă cu propuneri de noi premieri pentru consultări cu președintele României la Palatul Cotroceni.