Dacia din comunism: de ce a fost atat de speciala si cum se fabrica

Dacia 1310 a fost mai mult decat o masina, a fost un stil de viata. Bun sau rau, depinde de fiecare, dar masina a fost primita cu entuziasm atunci cand a iesit pentru prima data pe portile fabricii. Vietile multor romani s-a concentrat in jurul Daciei lor pe vremea comunismului si in anii '90. Dacia 1310 era dorita de multi inainte de Revolutie, dar era cam singura pe care ti-o puteai lua. Si, chiar si asa, trebuie sa pui ceva bani deoparte. Daca erai un simplu muncitor cu salariu mic, puteai sa o iei la mana a doua de la vreun medic sau vreun avocat care o vindea. De ce a fost acest model atat de popular? Poate si datorita longevitatii sale. Dacia 1310 s-a fabricat din 1979 pana in 2004, o perioada in c ...