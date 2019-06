Dacia Logan, scoasa de la vanzare din mai multe țari europene

Dacia a decis să scoată de la vânzare versiunea Sedan a modelului Logan din numeroase țări din Europa – Italia, Marea Britanie, Germania și Austria. În România și în Franța, modelul este disponibil. Conform Auto-Bild, constructorul nu a dat explicații privind această decizie, dar este posibil să fie legată de faptul că Dacia pregătește lansarea The post Dacia Logan, scoasă de la vânzare din mai multe țări europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.