Dacian Cioloș arunca bomba: Cine trebuie sa se teama de alegerea Laurei Codruța Kovesi ca procuror-șef european

Dacian Cioloș explică cine ar trebui să se teamă de reușita Laurei Codruța Kovesi. Potrivit europarlamentarului, toți cei care „și-au băgat mâna în sacul cu fonduri europene, liniștiți că nu are ce să li se întâmple, pentru că ei controlează justiția” trebuie să se teamă de ascensiunea Codruței Kovesi.

„Votul a fost secret, deci orice discuție pe acest subiect este doar o speculație, atâta vreme cât cei îndreptățiți să-i dea un mandat nu pot să spună ce mandat a primit. Nu cred că doamna ambasador ar trebui să spună cum a votat, ci cei care îi dau mandatul ar trebui să spună, pentru că dânsa, diplomat fiind, reprezentând România, Guvernul României, autoritățile îndreptățite să ia măsuri în această direcție, dânsa a executat un mandat. Eu știu că dânsa a fost foarte activă în ultima perioadă pentru a putea sprijini ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar, revenind la vot, este un scor foarte bun mai ales că știm de unde am plecat, pentru că doamna Codruța Kovesi a fost pe a doua poziție. Aveam nevoie de 12 voturi și s-au strâns 17 voturi din 22. E un rezultat foarte bun ceea ce arată că în aceste ultime luni, mai multe state membre care data trecută au votat pentru candidatul francez, și-au întors votul spre Laura Codruța Kovesi. A fost și negociere politică, dar pentru un candidat de calitate, pentru că să nu vă închipuiți că atât de multe țări ar fi votat pentru doamna Kovesi doar în urma unei negocieri politice, pe care nici măcar nu le-a purtat Guvernul României. Mai multă lume a vrut să avem acolo un procuror-șef european care deschide practic ușa acestei instituții, este primul în această funcție și s-a dorit să fie acolo un om de calitate. Și da, a contat și faptul că vine din Europa de Est și că are experiența pe care o are. Mă bucur că am reușit să-i convingem pe acești oameni, Parlamentul era deja convins, mă bucur că am reușit să convingem mai multe state membre. Acum, despre politicienii din România, dacă nu au nimic pe conștiință nu au de ce să se teamă. Că la un moment dat au crezut că pot să bage mâna în sacul cu fonduri europene că nimic nu se va întâmpla câtă vreme controlează justiția din România, iată că s-au înșelat. Exact aceasta este ideea acestei noi instituții europene”, a declarat Dacian Cioloș.