Dacian Cioloș, atac DUR la adresa lui Tudorel Toader și PSD la postul de televiziune TV5-Monde: 'Au fost alesi pe baza unor minciuni'

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader "a produs multe daune" şi a fost schimbat din funcţie pentru că "nu a livrat" ceea ce voia preşedintele PSD, Liviu Dragnea, "adică să schimbe codurile penale pentru ca el să scape de justiţie", a declarat duminică la postul francez de televiziune TV5-Monde fostul premier Dacian Cioloş, liderul PLUS, informează Agerpres.

"Pentru mine, ministrul Justiţiei (Tudorel Toader - n.r.) nu este o victimă, pentru că el este de aceeaşi parte cu ceilalţi. El nu a livrat ceea ce preşedintele Partidului Social Democrat, dl Dragnea, voia, adică să schimbe codurile penale pentru ca el să scape de justiţie", a spus Cioloş, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor în cadrul unei emisiuni de politică internaţională realizată de TV5-Monde în parteneriat cu postul de radio RFI şi cu cotidianul Le Monde, în contextul în care România deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE şi în contextul apropierii alegerilor pentru Parlamentul European de la 26 mai.

"Acest ministru al Justiţiei a produs multe daune. Din păcate, o spun, pentru că era o persoană respectabilă până atunci, a fost membru al Curţii Constituţionale şi membru al Comisiei de la Veneţia. Era cineva respectabil. Din păcate, a intrat în jocul politic şi a produs multe daune, cu propuneri de modificare a legislaţiei justiţiei care au slăbit lupta împotriva corupţiei în România", a afirmat Cioloş, invitat în calitate de fost premier şi fost comisar european şi de lider al PLUS.

Întrebat de ce PSD a ajuns din nou la putere în 2016, după guvernul tehnocrat pe care el l-a condus şi care a fost instalat în urma protestelor împotriva fostului premier social-democrat Victor Ponta, Dacian Cioloş a răspuns că PSD "a fost ales cu o agendă politică total diferită decât cea de atacare a justiţiei".

"Dacă vă uitaţi la programul de guvernare al Partidului Social Democrat care a fost votat de oameni, (puteţi vedea că) nu există niciun cuvânt despre reforma justiţiei pe care o fac în prezent. Au fost aleşi pe baza unor minciuni", a declarat el.

Întrebat de asemenea despre creşterile salariale din timpul guvernului PSD, Cioloş a spus că în paralel cu aceste majorări a existat şi "o creştere a datoriei externe, pentru că a putea acoperi deficitul bugetar ca să plătească aceste salarii au nevoie să se împrumute".

"Această creştere a salariilor nu este rezultatul unei relansări economice. Relansarea economică a fost încetinită. Creşterea economică a fost încetinită, pentru că guvernul actual nu s-a concentrat asupra investiţiilor şi pe crearea de locuri de muncă. Acesta este obiectivul nostru. Şi noi spunem că nu vom tăia salariile şi pensiile dacă vom ajunge la guvernare, pentru că este nevoie de o creştere a salariilor şi a pensiilor. Dar aceasta trebuie să se bazeze pe dezvoltare economică, pe investiţii, pe crearea de locuri de muncă", a mai afirmat el în acest amplu interviu de aproape 50 de minute, în care au fost abordate în special chestiuni legate de Uniunea Europeană şi viitoarele alegeri pentru Parlamentul European.

Cioloş şi-a exprimat de asemenea speranţa că nu va fi cazul ca Executivul de la Bruxelles să iniţieze procedura de activare a Articolului 7 al Tratatului UE, pentru că guvernul actual, şi "nu România este împotriva luptei contra corupţiei, împotriva statului de drept".

"Românii, în marea majoritate, sunt în favoarea statului de drept. Sute de mii de români au ieşit în stradă" pentru statul de drept, a adăugat el.

Întrebat totodată despre situaţia fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, care candidează la postul de procuror-şef al viitorului Parchet European, Cioloş a afirmat că o susţine şi că puterea actuală de la Bucureşti nu o sprijină pentru că este "în conflict de interese".

"Am spus-o şi public: o susţin (pe Laura Codruţa Kovesi - n.r.), pentru că am văzut competenţa sa, care a fost dovedită, nu eu am măsurat-o. Ea a fost măsurată inclusiv de comisia de selecţie pentru postul de procuror-şef european. A fost evaluată împreună cu ceilalţi" contracandidaţi, a afirmat liderul PLUS.

El a precizat că nu România este cea care nu o susţine pe Kovesi, ci "guvernul român, puterea actuală". "Eu nu confund România cu guvernul actual", a declarat fostul premier.

Cioloş a mai afirmat că autorităţile actuale de la Bucureşti nu o sprijină pe fosta şefă a DNA pentru că "ele sunt, să spunem, în conflict de interese". "Liviu Dragnea, preşedintele partidului de guvernământ din România, Partidul Social Democrat, are două dosare în justiţie şi o condamnare finală", a adăugat el.

Întrebat dacă Franţa ar putea să o sprijine pe Kovesi, dat fiind faptul că fosta şefă a DNA concurează împotriva unui procuror francez, Cioloş a spus că "fiecare ţară susţine pe cine vrea".

"Nu pot decât să observ că Franţa şi guvernul francez i-au apreciat întotdeauna munca (Laurei Codruţa Kovesi - n.r.), că guvernul francez este unul pro-european, care vrea întărirea Europei. Acest proiect de procuror-şef este un nou proiect european. Laura Codruţa Kovesi a ieşit în fruntea listei în urma unei evaluări profesionale obiective. Sunt toate motivele pentru ca ea să fie susţinută. Apoi, pot exista bineînţeles abordări şi obiective politice. Este adevărat că există şi un candidat francez pe această listă. Dar la un moment dat trebuie făcută o alegere şi tranşată" situaţia, a explicat el.