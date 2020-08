Dacian Cioloș: Cetațenii iși pierd increderea in stat! Este o rana dureroasa

Ordinea şi disciplina la care visează multă lume nu se obţin cu agresivitate şi amenzi, se construiesc pe încredere şi pe respectarea adevărului; or, până astăzi, statul român şi instituţiile sale sunt în culpă în ceea ce priveşte recunoaşterea adevărului din spatele violenţelor din 10 august, consideră preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş.

El spune că "o societate care îşi lasă rănile să sângereze este o societate predispusă la infecţii traumatizante".



"O societate divizată de conflicte interne este o pradă uşoară pentru conspiraţii şi manipulări de cea mai joasă speţă. 10 august şi dosarul aferent agresiunilor din acea zi este o astfel de rană. Şi nu e primul caz cu o încărcătură de o emoţionalitate dureroasă. Avem situaţii similare şi în ceea ce priveşte dosarul 'Revoluţiei' sau cel al 'Mineriadei'. Agresiunile asupra societăţii şi asupra cetăţenilor pe care nu încercăm să le închidem prin descoperirea adevărului şi prin stabilirea unui verdict deasupra oricărei îndoieli lasă urme adânci, peste care nu se poate trece", a scris Cioloş, luni, pe Facebook.



În opinia sa, "procurorii şi magistraţii care sunt implicaţi în acest caz specific, la fel ca aceia care încă mai au în lucru dosarele controversate din istoria recentă a României, nu trebuie supuşi niciunei presiuni dinspre clasa politică".



"Am văzut această tentaţie din multe părţi, în unele cazuri chiar cu bună intenţie. Nu cred că ajută, ci doar alterează rezultatul final. Aş vrea să vă cer să ne abţinem de la a face presiuni, dar să nu uităm că în aceste cazuri justiţia este datoare să meargă până la capăt, pentru că ea are un rol vindecător. E un moment foarte bun pentru o exprimare a independenţei justiţiei de politic, de modul clasic de a permite interferenţe simbolice şi presiuni. Putem construi împreună un nou gen de relaţie în care politicul să respecte munca şi efortul justiţiei ştiind cât se poate de clar că nu i se va permite niciodată să facă presiuni sau să intervină, indiferent de pretextul sub care e interesat să o facă. În definitiv, victimele şi agresorii sunt cu toţii cetăţeni români, iar lipsa unei concluzii oneste, a identificării şi pedepsirii vinovaţilor nu va rămâne fără efecte negative asupra tuturor", subliniază Dacian Cioloş.



Liderul PLUS mai spune că "permanentizarea acestor răni contribuie cât se poate de decisiv la o stare de neîncredere în interiorul societăţii româneşti".



"O stare care permite cetăţenilor abuzaţi şi dezamăgiţi să îşi piardă încrederea în stat şi în instituţiile sale şi să apeleze la orice mijloace au la îndemână pentru a se proteja pe sine. Ordinea şi disciplina la care visează multă lume nu se obţin cu agresivitate şi amenzi. Se construiesc pe încredere şi pe respectarea adevărului. Or, până astăzi, statul român şi instituţiile sale sunt în culpă în ceea ce priveşte recunoaşterea adevărului din spatele violenţelor din 10 august", conchide europarlamentarul.



Curtea de Apel Bucureşti va dezbate, luni, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva şefilor Jandarmeriei în dosarul '10 august'.