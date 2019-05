Dacian Cioloș critica PSD: Am lasat la cheie studiile pentru trei spitale, dar PSD nu foloseste fondurile europene

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a criticat marţi, la Hunedoara, modul în care PSD gestionează folosirea fondurilor europene, el afirmând că Guvernul nu a reuşit să ducă la ducă la bun sfârşit studiile de fezabilitate pentru construcţia a trei spitale regionale cu fonduri europene, cu toate că documentaţia ar fi fost aproape gata, potrivit Agerpres.

"Noi nu avem spitale, nu folosim fonduri europene pentru spitalele regionale. Noi (guvernarea Cioloş, n.red.) am lăsat aproape la cheie posibilitatea de a finaliza studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale. PSD a promis în campania electorală opt spitale regionale, dar nici măcar pe cele trei, pentru care avem fonduri europene şi pentru care noi am pregătit lansarea studiilor de fezabilitate, nici măcar pe acelea nu am avansat", a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.

Liderul PLUS a menţionat că în programul electoral al Alianţei 2020 USR-PLUS sunt cuprinse măsuri care vizează sănătatea şi educaţia, iar cele două partide vor susţine la nivel european elaborarea unor standarde privind dezvoltarea acestor domenii majore.



"În programul nostru electoral pentru alegerile europene avem măsuri care vizează sănătatea şi educaţia - şcolile şi spitalele, dacă vreţi generic - pentru care noi vrem să susţinem la nivel european elaborarea unor standarde europene privind dezvoltarea acestor domenii mari. Pentru că noi vrem să obţinem şi fondurile de la nivel european pe care să le investim în domeniul sănătăţii şi al educaţiei", a arătat Cioloş.



În ceea ce priveşte educaţia, preşedintele PLUS a afirmat că obiectivul este acela de a dezvolta învăţământul profesional pentru a califica forţa de muncă şi pentru a-i asigura astfel accesul spre salarii mai mari.