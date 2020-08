Dacian Cioloș, dupa ce a batut palma cu Ludovic Orban: 'Bucureștiul trebuie salvat de PSD'

Am decis astăzi să construim o colaborare onestă și precis delimitată pentru alegerile locale din Capitală, USR PLUS împreună cu PNL, anunță Dacian Cioloș pe Facebook.

„Bucureștiul trebuie salvat de PSD, de administrația locală incompetentă și periculoasă a celor care au capturat Capitala sub Regimul Firea. Am discutat, am negociat și am construit o soluție politică imperios necesară pentru acest moment, pe principii foarte clare în ceea ce ne privește. Este o chestiune de responsabilitate și de reprezentare cinstită a intereselor alegătorilor.

