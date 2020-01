Dacian Cioloș explica de ce a fost lansat Vlad Voiculescu in avans: atac VIRULENT la adresa PNL

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a explicat că lansarea lui Vlad Voiculescu în cursa pentru Primăria Capitalei este doar o fază de pre-campanie. Cioloș a spus că, în final, USR și PLUS vor avea un candidat comun, dar își dorește ca alegerea să fie făcută de către bucureșteni, nu de către liderii partidelor, în cadrul unor negocieri, în spatele ușilor închise. Liderul PLUS le-a cerut celor de la PNL să se decidă: fie acceptă un candidat al USR-PLUS, fie vor lansa un candidat și apoi, în funcție de alegerea bucureștenilor să fie un candidat comun USR-PLUS-PNL.

”Vi se pare firesc ca pentru București, candidatul să fie desemnat în spatele unor uși închise, în cadrul unor negocieri de tipul ”îmi dai aici, îți dau dincolo”. Fără nicio îndoială alianța USR-PLUS va avea un candidat comun. Dacă nu vom avea două tururi de scrutin la alegeri, atunci ne facem noi selecția. Vlad Voiculescu se pregătește, Nicușor Dan și-a prezentat ideile, iar dacă PNL-ul vrea să aibă candidat să-l pună pe masă, să fie ales de bucureșteni, nu în spatele ușilor închise, la negocieri. Este o fază de pre-campanie, o fază în care ne prezentăm oferta”, a spus Cioloș.

Liderul PLUS a explicat că în cadrul în care vom avea alegeri într-un singur tur și partidele de dreapta merg cu mai mulți candidați, atunci vor fi pierdute sigur alegerile în Capitală.

”Dacă avem alegeri într-un singur tur, este condiția pentru a pierde alegerile. Dacă vom avea două tururi, atunci cu siguranță unul bun va ajunge în turul II și ceilalți îl pot susține, dar trebuie să știm care este omul de ales. Am abordat problema cu cei de la PNL în mai multe rânduri, dar ați văzut care au fost declarațiile dinspre PNL. Nu spun că nu trebuie să-și lanseze și PNL-ul un candidat, dar să avem opțiuni și să-l alegem pe cel mai bun.”, a explicat Dacian Cioloș.