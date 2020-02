Dacian Cioloș ii acuza grav pe liberali ca divizeaza Dreapta: 'Ne pun pe ganduri. PSD se reface'

Înainte de alegerile locale, președintele PLUS, Dacian Cioloș, aduce acuzații grave PNL, afirmând că liberalii au încheiat inclusiv un blat cu PSD. În timp ce PSD se reface în Opoziție prin încercarea de a se alia cu alte forțe politice la următoarele alegeri, a declarat Dacian Cioloș, la Digi 24, PNL pare să vrea să fărămițeze dreapta politică, în contextul declarațiilor privind candidații separați în marile orașe din România.

„PNL, cu toate ca nu o sa avem alegeri in 2 tururi, in loc sa vorbesca cum putem coaliza Opozitia in orasele mari, sa nu le lasam PSD, PNL vorbeste de candidati separati, cu orice pret. Asta ne pune pe ganduri.

Pot sa inteleg ca PNL face orice pentru a obtine alegeri anticipate. Insa eu cred ca PNL, ca sa indeparteze orice speculatie, ar trebui sa fie clar – in ce directie vrea sa o ia. Exista riscul sa divizam opozitia, centrul dreapta, cu declaratiile PNL, asta in timp ce PSD se reface.

PSD se reface si vorbeste de aliante in timp ce PNL spune ca vrea neaparat candidati separati. Important e sa vedem ca si PNL vrea sa dea la o parte PSD, nu doar la nivel declarativ”, a spus Dacian Cioloș.

