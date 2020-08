Dacian Cioloș ii acuza pe liberali de 'disonanța cognitiva': PSD deghizat in galben-albastru

Fostul premier Dacian Cioloș a transmis luni critici dure la adresa liberalilor, după ce zeci de primari PSD au sărit în barca PNL.

„Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, zice următoarele: „Da, PNL își dorește să scape de toate relicvele radioactive ale PSD”. Cine candidează la Primăria Iașului? Mihai Chirica, fost șef de la PSD. Las la o parte disonanța cognitivă a acestui domn care a ajuns ministrul Mediului și în același timp susținător al celui care a tăiat celebrii tei seculari ai Iașului. Las la o parte că șeful PNL a zis că nu știe situația de la Iași, unde conducerea locală a decis că PSD poate fi învins prin mutarea pesediștilor, în masă, în PNL. Dar ce nu pot să las la o parte e fantezia domnului Alexe legată de unitatea dreptei.

Ca să fie clar pentru toată lumea. Am fost și suntem deschiși pentru un proiect al dreptei. Singura noastră condiție a fost și rămâne în continuare să nu primim PSD în acest proiect și nici năravurile lor. Ni s-a reproșat că la București nu am atras și PMP în această construcție. Dar cum am fi putut face o colaborare politică cu un partid care a votat un mandat întreg cu PSD? Ni s-a reproșat că nu am primit un candidat cu șanse la Sectorul 2, unul care a doua zi a trecut la PSD. Ni s-a reproșat că nu avem colaborări cu PNL în țară. O să avem când o să știm dacă aceste colaborări sunt cu PNL și nu cu un PSD deghizat în galben-albastru.

În acest context suprarealist nu ne rămâne decât să îi mulțumim lui Costel Alexe că recunoaște adevărul. Luptă cu PSD atât de aprig încât e gata să primească toată organizația locală în PNL. Cum ar veni, „au luptat până au căzut sub masă” sau, după caz, „au luptat, dar au și colaborat”.

Oare nu ar fi mai cinstit ca domnul Alexe să fie corect cu alegătorii din Iași și să se înscrie el în PSD? Până la urmă, arată a ipocrizie să iei oamenii PSD și să îi înscrii la tine în partid pentru că le e rușine să defileze cu numele propriului partid, după cum vedem că procedează și doamna Firea la București. Momentan avem aceeași Mărie cu alta siglă. Între timp, îi recomandăm domnului Alexe să mai recruteze câțiva pesediști care să se înscrie în PNL și astfel să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului ca să nu rămână ministrul Mediului fără loc de muncă. Singura problemă ar fi că pesediștii au mai dat jos câteva guverne care le aparțineau, așa că domnul Alexe va trebui să fie foarte clar când le va explica al cui e guvernul, al lor sau al celorlalți”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.