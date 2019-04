Dacian Cioloș intra la RUPERE in scandalul pliantelor 'otravite' distribuite de PNL: 'Nu trebuie sa ramana nicio umbra de indoiala'

Alianţa 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse în timp ce distribuie pliante false cu însemnele Alianţei, la câteva ore una dintre acestea fiind identificată ca fiind preşedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Naţional Liberal. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, califică acțiunea drept descalificantă și roagă PNL să facă verificări.

„Există suspiciuni că doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au împărțit pliante mincinoase in numele Alianței 2020 USR PLUS. Am văzut imaginile cu cei suspectați de această acțiune descalificantă și este evident că știau foarte bine ce fac.

Îi rog pe cei din conducerea PNL să verifice și să infirme că cele două persoane ar fi membri ai partidului sau că participau la o activitate oficială de partid. Respectăm electoratul liberal, avem același inamic politic. Nu trebuie să rămână nicio umbră de îndoială în legătură cu un gest reprobabil și dezonorant politic, indiferent cine l-ar fi făcut”, a spus liderul PLUS, Dacian Cioloș, pe Facebook.