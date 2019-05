Dacian Cioloș, RASPUNS TAIOS la acuzațiile lui Tariceanu privind paza Doinei Cornea: 'Asiguram paza ca militar in termen la Securitate'

Dacian Cioloș a declarat luni, pentru MEDIAFAX, că a fost repartizat, ca militar în termen, la Securitate și printre obiectivele supravegheate a fost și o intersecție despre care a aflat ulterior că era de fapt strada care ducea spre casa Doinei Cornea, în contextul acuzațiilor lui Tăriceanu.

”Domnul Tăriceanu se folosește de orice simbol pentru a încerca să mai câștige capital politic. Pare că a descoperit acum niște secrete uluitoare care sunt de fapt lucruri pe care eu le-am spus public cu sinceritate. De altfel, faptul că cel care atacă pe astfel de subiecte e cineva care a profitat din plin de regimul comunist arată cât de lipsit de simțul proporției a ajuns să fie dl Tăriceanu. Să revenim la tinerețea mea. Cazul pomenit de Tăriceanu e un bun exemplu pentru cât de sinistru a fost regimul comunist și lumea în care trăiam. Am fost militar în termen, repartizat la o unitate militară care aparținea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit după Revoluție actuală Jandarmerie. Misiunea noastră de militari în termen era să asigurăm pază la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizați a fost și supravegherea unei intersecții, despre care am aflat mai târziu că era de fapt stradă care ducea spre casă doamnei Cornea”, a declarat pentru MEDIAFAX Dacian Cioloș.

”Lor le datorăm în mare măsură demnitatea noastră că națiune, și în memoria lor trebuie să ne continuăm visul european, să ne cerem șansă noastră la dezvoltare în mijlocul familiei europene și nu la marginea ei, acolo unde dl Tăriceanu și guvernarea din care face parte ne tot împing. Cred că a te folosi în campanie electorală de un simbol al luptei anticomuniste este un lucru meschin care nu cinstește memoria acestor luptători”, a adăugat Cioloș.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la Brașov, că Dacian Cioloș a fost militar în trupele de Securitate și paznic la poarta dizidentei anticomuniste Doinea Cornea, iar la un an de la moartea acesteia și-a lansat alianța politică tocmai a Cluj.

"Pe 4 mai, anul acesta s-a împlinit un an de când doamna Doina Cornea nu mai este printre noi Sunteți printre aceia care i-au fost aproape, așa cum și ea v-a fost alături. S-a solidarizat cu voi în 15 noiembrie 1987, motiv pentru care apoi a fost aspru pedepsită de Securitate. Doamna Doina Cornea ne-a lăsat moștenire o lecție extraordinară, o lecție a solidarității și a curajului. Dar, la un an de la trecerea ei în neființă, confuzia și dezinformarea, semănate de moștenitorii Securității, au făcut din România un stat captiv. Pe de o parte, îl vedem pe Dacian Cioloș, fost militar în trupele de Securitate și paznic la poarta dizidentei anticomuniste în 1987, lansându-și alianța politică tocmai la Cluj, tocmai exact la un an de la moartea ei", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Brașov.