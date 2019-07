Dacian Cioloș s-a facut de ras la Bruxelles. Noul președinte al Parlamentului European a ras in timpul discursului lui Cioloș

Dacian Cioloş a stârnit râsul noului preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli, atunci când a spus, în discursul său, că cetăţenii trebuie să se exprime asupra şefiei instituţiilor UE şi deciziile să nu fie luate în „culise”. „Şi acest mandat pe care îl avem în faţă trebuie să stea sub semnul reînnoirii. Negocierile la care The post Dacian Cioloș s-a făcut de râs la Bruxelles. Noul președinte al Parlamentului European a râs în timpul discursului lui Cioloș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.