Dacian Cioloș urmeaza modelul Macron: poziție diferita fața de Donald Trump

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, susține că escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu nu este în interesul nimănui și trebuie respectat acordul nuclear. Poziția venită din Parlamentul European este diferită față de cea a lui Donald Trump, cel care amenință Iranul cu 52 de lovituri în puncte cheie.

”O nouă escaladare a violențelor în Orientul Mijlociu nu este în interesul nimănui. Regruparea, revenirea la diplomație și respectarea acordului nuclear trebuie să fie prioritare. Evenimentele din aceste zile ne arată valoarea dialogului și a acțiunilor UE într-o lume care vorbește pe o singură voce puternică.”, scrie Dacian Cioloș.

A further escalation in tensions and violence in the Middle East is in no one's interests. Restraint, a return to diplomacy & respect for the nuclear deal must now be the priority. These events show the value of a EU speaking & acting in the world with one strong voice. #Iran