Dacian Ciolos, ales seful noului grup 'Renew Europe' in Parlamentul European (presa)

Fostul prim-ministru român Dacian Cioloş a fost ales miercuri şeful noului grup centrist-liberal Renew Europe ('Înnoim Europa') din Parlamentul European, după o scurtă şi acerbă competiţie, transmite Politico. Cioloş, care are legături puternice cu Franţa, obţinuse sprijinul delegaţiei listei' 'Renaissance' promovate de preşedintele Emmanuel Macron, precum şi al formaţiunii liberale spaniole Ciudadanos. Eurodeputatul român a fost ales cu 64 de voturi pentru, în timp ce contracandidata sa, olandeza Sophie in 't Veld, susţinută de liberal-democraţi britanici, a obţinut 42 de voturi.