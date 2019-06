Dacian Ciolos are ambitii mari cu Renew Europe: 'Vom deveni parte a majoritații politice din Parlament'

Liderul Renew Europe, Dacian Cioloş a declarat în direct la Digi 24 că din poziţia de lider al noului grup europarlamentar va încerca să menţină un echilibru între abordările politice ale Est-ului şi cele ale Vest-ului.

”Este în primul rând rezultatul unui vot, nu știu dacă putem vorbi despre o realizare personală. Am fost votat. Am candidat pentru că, așa cum am spus și în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, noi mergem în Parlamentul European să aducem Europa în România și mergem acolo ca să milităm pentru un echilibru în abordările politicii de acolo între Estul și Vestul Europei. Pentru că multă vreme politica europeană a fost dominată și e dominată și acum în continuare foarte mult de vestici. Noi credem că Europa poate fi echilibrată atunci când și esticii vor avea un cuvânt de spus.”, a declarat Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș susţine că îşi îndreaptă atenţia spre atragerea a numeroase noi grupuri politice spre Renew Europe şi chiar a dat asigurări că în următoarea perioadă se va remarca o migraţie spre grupul pe care îl reprezintă.

”E un grup care s-a întărit mult după aceste alegeri europarlamentare cu venirea celor de la En Marche, cu venirea noastră a USR-PLUS, alte partide mai mici sau mai mari care au aderat la acest grup. Probabil or să mai vină și alții în perioada următoare. Vom deveni parte a majorității politice din Parlament, care va susține președintele Comisiei Europene indiferent cine va fi el”, a adăugat liderul Renew Europe.

Dacian Cioloș, a fost ales, lider al nou-înființatului grup ”Înnoim Europa” din Parlamentul European, miercuri.