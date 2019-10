Dacian Ciolos: Cum ar trebui sa arate si ce ar trebui sa faca noul guvern al Romaniei (Op. Ed.)

Succesul motiunii de cenzura din 10 octombrie nu este al partidelor politice parlamentare. Succesul motiunii este, in primul rand, al cetatenilor care au iesit la vot in 26 mai. Ei au schimbat scena politica, ei au bulversat ierarhiile intre partide si tot ei au dat un mandat fara echivoc de innoire a guvernarii si a actului politic in general. Partidele parlamentare nu au avut de ales.