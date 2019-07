Dacian Ciolos: Dan Barna - candidat la prezidentiale, eu - premier, dar decizia trebuie confirmata de structurile de conducere

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat vineri seara că la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna să fie candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, iar el să fie candidatul pentru funcţia de premier, însă propunerea trebuie validată de structurile de conducere ale celor două partide. "Duminică, la ora 11,00, împreună cu Dan Barna vom avea o conferinţă de presă şi vom anunţa acolo rezultatul acestor negocieri, după ce rezultatul va fi confirmat de conducerile celor două partide. Azi am finalizat discuţiile, dar avem o procedură internă: structurile de conducere - consiliul naţional la noi, comitetul politic la USR - trebuie să ia cunoştinţă de rezultatul acestor negocieri, să le aprobe şi abia după aceea putem vorbi de încheierea discuţiilor şi a negocierilor. Este vorba de respectarea unei proceduri interne în partid şi de respect faţă de conducerile celor două partide", a afirmat Cioloş într-o emisiune la Digi24. Acesta a subliniat că Dan Barna din partea USR a fost desemnat deja candidatul partidului pentru Preşedinţia României. "Iar din discuţiile pe care le-am avut, am ajuns la concluzia că e important să vorbim nu doar de alegerile prezidenţiale, şi mai ales despre cum să guvernăm România, pentru că obiectivul nostru, al Alianţei, este să putem forma o majoritate în 2020, după alegerile parlamentare. Şi atunci am decis să prezentăm un tandem, în aşa fel încât în această campanie să vorbim şi despre modul în care trebuie să redefinim şi să consolidăm poziţia preşedintelui, să avem cu adevărat o republică semiprezidenţială, iar pentru asta e nevoie de modificarea Constituţiei, dacă avem o majoritate în Parlament. Şi atunci ajungem şi la subiectul mult aşteptat de români, care vor să ştie cum vedem viitorul României şi cum putem face ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că ce vedem de trei ani de zile încoace (după 2016, care a trezit mai multe speranţe) a fost o guvernare catastrofală, preocupată mai mult să atace justiţia decât să crească bunăstarea românilor", a mai spus preşedintele PLUS. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)