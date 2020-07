Dacian Ciolos, despre acordul de la Bruxelles: E pentru prima data in istoria UE cand sefii de stat si de guvern accepta o datorie publica europeana

"Este o decizie, as indrazni sa spun, aproape istorica, pentru faptul ca intr-un timp foarte scurt avem deja din partea sefilor de stat si de guvern un acord si sunt convins ca si in Parlamentul European discutiile vor merge destul de repede", a declarat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe in Parlamentul European, marti, la RFI, cu privire la acordul de la Bruxelles privind planul de redresare economica a UE in contextul pandemiei de COVID-19.