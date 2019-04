Dacian Ciolos, despre inlocuirea lui Tudorel Toader cu Eugen Nicolicea: 'Nu putem inlocui pe cineva care si-a pierdut demnitatea profesionala cu un incompetent'

Dacian Cioloş este de părere că România are nevoie de alegri anticipate cât mai curând pentru a scăpa pe politicienii care 'duc România la propriu la sapă de lemn'. Cioloş a declatar la Digi 24, că alegerile anticipate ar asigura totodată o majoritate politică legitimă.

''De asta am propus anticipate pentru că România are acum o oportunitate economică, dacă ea ar fi valorificată, de creare de locuri de muncă, de atragere a investiţiilor şi ar fi avut oportunitatea acestei preşedinţii a Uniunii Europene, când putea să-şi impună pe agenda europeană nişte lucruri care contează. Pentru căasta vrea şi domnul Dragnea, ca România să conteze în Uniunea Europeană. Păi contează că nu te comporţi ca o slugă, cum se comportă dânsul, pentru că asta spune, că nu vrem să fim slugi. Păi cine l-a pus să fie slugă în Uniunea Europeană. Aşa se comportă domnul Dragnea. Dacă ai la guvernare oameni care ştiu să apere interesul României, România va fi respectată la nivel European, va atrage investiţii, va crea locuri de muncă şi nu se va imprumuta ca să plătească pensiile sau mai rău, să amâne creşterea pensiilor, pentru că asta a făcut PSD-ul, nu a fost în stare să crească acel 5% legal de pensii şi acum le promite pensionarilor că la toamnă 'o să mai vedem noi', deci joi-la vară o să vedem creşteri de pensii după alegeri. N-au fost în stare să crească cu cei 5% şi de asta trebuie acest schimbat acest Guvern. Noi am propus alegeri anticipate, pentr că avem nevoie de o majoritate politică legitimă, deci chemată prin alegeri. Procedural este târziu pentru anul acesta, dar în mod cert avem nevoie de un alt guvern, mai responsabil pentru România, pentru că cei de acum ne duc la propriu la sapă de lemn'', a decparat liderul PLUS Dacian Cioloş.

Cât despre numirea lui Eugen Nicolicea în funcţia de ministru al Justiţiei, Dacian Cioloş a fost ferm:

'Iohannis nu ar trebui să fie de acord cu Nicolicea în funcţia de ministru al Justiţiei, asta poate să spună orice elev de liceu care urmăreşte evoluţia profesională a domnului Nicolicea. Deci nu putem înlocui pe cineva care şi-a pierdut demnitatea profesională, pentru că a încălcat etica profesională, cu un incompetent. Deci aici în mod cert, Nicolicea nu este soluţia'', a declarat liderul plus.