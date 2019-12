Dacian Ciolos: Este momentul adevarului pentru un guvern politic. Daca adversarul politic este PSD, nu ar trebui ezitat nicio clipa Interviu

Nu ne putem permite sa spunem: las' ca facem ce putem, iar ce nu putem, pentru stabilitatea tarii, mai bine asteptam. Pentru ca am trait ce s-a intamplat in 2016 insist atat de mult pentru anticipate. Nu e nevoie ca pentru asta sa sune niciun clopotel si voi continua sa spun asta indiferent cat de mult ar supara pe unii sau pe altii, afirma presedintele PLUS, Dacian Ciolos.