Dacian Ciolos, presedintele grupului Renew Europe

Dacian Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dacian Ciolos a fost ales presedintele grupului "Renew Europe" din Parlamentul European. "Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia politica pe care am gandit-o in ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar inceputul proiectului nostru. Am dovedit ca meritam incredere la alegerile din 26 mai, am dovedit ca suntem parte integranta a fortelor politice relevante ale Europei. Vrei sa fii bogat? Fa-ti firma de mindfulness. Cel putin asa face bani Valerie Ciolos Vom continua sa aducem cat mai mult din Europa in Romania prin activitatea noastra la Bruxelles si in cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide in toata tara. Acum trecem la pasul urmator si incep ...