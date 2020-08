Dacian Ciolos recunoaște ca Ludovic Orban nu guverneaza bine, dar ataca PSD: 'Nu are nicio cadere sau legitimitate sa vrea sa schimbe acum guvernul'

Co-preşedintele USR Dacian Cioloş spune că are propriile rezerve privind felul în care a fost gestionată criza şi cel în care se pregăteşte reconstrucţia economică, dar subliniază că ”PSD nu are nicio cădere sau legitimitate să vrea să schimbe acum guvernul, într-o situaţie complicată sanitar, de incertitudine economică şi socială, după ce timp de patru ani a avut majoritatea şi a schimbat câte-un guvern pe an, unul mai slab decât celălalt”. Cioloş adaugă că, dacă moţiunea va trece, preşedintele Klaus Iohannis nu ar trebui să numească vreun guvern de „uniune naţională“, anunță news.ro.

”Nu ne trebuie răsturnări de guverne cu o lună înainte de alegeri şi cu paturile de la ATI pline până la refuz; dar dacă o vor face, ne trebuie imediat un guvern care să le poată gestiona corect şi competent pe ambele. Noi suntem gata”, mai spune el.

Citește și: Dumitru Coarnă: ‘A fost stabilit ca, începând cu data de astăzi, să fie revocate toate’ .

Dacian Cioloş afirmă, într-o postare pe Facebook, că PSD a depus azi o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, acuzând PNL că guvernează prost şi că-i fură primarii înainte de alegeri.

”Am propriile rezerve referitoare la gestionarea acestei crize si la pregătirea cum se cuvine a reconstrucţiei economice postpandemie. Dar PSD nu are nicio cădere sau legitimitate să vrea să schimbe acum guvernul, într-o situaţie complicată sanitar, de incertitudine economică şi socială, după ce timp de patru ani a avut majoritatea şi a schimbat câte-un guvern pe an, unul mai slab decât celălalt. PSD şi parlamentarii săi ar trebui să nu mai atingă nimic cu câteva luni înainte de alegeri. Acum e rândul cetăţenilor să hotărască, la vot, cine îi va conduce în următorii ani. Acest Parlament şi-a arătat limitele”, spune el.

Co-preşedintele USR face referire şi la lupta dintre cele două formaţiuni pentru primarii aflaţi în funcţie.

”Pe de altă parte, lupta între PNL şi PSD pentru primarii în funcţie e din ce în ce mai ridicolă. De parcă am avea cele mai frumoase şi funcţionale oraşe din Europa şi e păcat să pierdem nişte politicieni de aşa valoare ca cei care le-au administrat în ultimii 20 de ani. Ştiu, e zestrea electorală la mijloc, capacitatea lor de a ţine captive localităţile pe care le-au sechestrat şi muls ani în şir. Politicieni locali care au sărit fără jenă dintr-un partid în altul, după cum le-a fost mai bine în relaţia cu guvernul”, susţine el.

Cioloş spune că speră să mai existe ”un strop de echilibru şi înţelepciune în această clasă politică încă blocată în mizele trecutului”.

”Iar dacă această moţiune trece, mă aştept ca preşedintele Iohannis să rămână consecvent intereselor societăţii şi cetăţenilor şi să nu numească vreun guvern de „uniune naţională“ aşa cum i-ar tenta pe responsabilii cu manevre de prin culisele Parlamentului. Să fiu clar: nu ne trebuie răsturnări de guverne cu o lună înainte de alegeri şi cu paturile de la ATI pline până la refuz; dar dacă o vor face, ne trebuie imediat un guvern care să le poată gestiona corect şi competent pe ambele. Noi suntem gata”, subliniază Cioloş.

Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea în masă: Se poate întâmpla în câțiva ani de zile

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a aniunţat, luni, depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, pe care l-a calificat drept ”cel mai dezastruos Guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani”.

Birourile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis luni seara ca moţiunea de cenzură a PSD să fie citită într-un plen reunit care va avea loc pe 20 august şi va începe la ora 12.00. Votul şi dezbaterea moţiunii vor fi stabilite într-o altă şedinţă a conducerii reunite a Parlamentului.