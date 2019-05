Dam bani pentru demararea proiectelor si acceleram lucrarile:Ministrul Transporturilor a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al pasajului de la Drajna

„Începem procedura pentru pasajul care îi va scăpa pe șoferi de blocajul de la trecerea la nivel cu calea ferată, la Drajna.



Pasajul de la Drajna se va face!

Astăzi, am semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului “ Pasaj Denivelat Superior DN21 (Km 105+500), la Drajna.

Este un proiect de infrastructură vital pentru românii care tranzitează trecerea la nivel cu calea ferată de la Drajna și au de așteaptat 15 - 20 de minute , la barieră.

Asta am constat în această dimineață, în timp ce mă aflam în drumul spre județul Ialomița.

Guvernarea PSD asigură finanțarea pentru acest obiectiv de infrastructură, de la bugetul de stat.

Dăm bani pentru demararea proiectelor și accelerăm lucrările.

De la începutul mandatului meu de Ministru al Transporturilor am promis că voi debloca proiectele de infrastructură.

Accelerez procedurile în așa fel încât proiectele să devină realitate, iar românii să se bucure de ele”, a transmis joi, Răzvan Cuc, printr-o conferință de presă.