Dambovita: Cetateanul strain suspect in cazul uciderii fetei de 11 ani, pus sub acuzare - surse

Cetăţeanul olandez, principal suspect în cazul fetei de 11 ani din Gura Şuţii dispărută vineri după ce a plecat de la şcoală şi găsită duminică moartă pe un câmp din apropierea localităţii, a fost pus sub acuzare pentru omor, lipsire de libertate şi agresiune sexuală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. "Este o persoană pusă sub acuzare, nu vă spun că este un cetăţean străin, pentru cele trei infracţiuni: infracţiunea de omor calificat, lipsire de libertate prin răpire şi agresiune sexuală (...). Vă pot spune că moartea a fost violentă, s-a datorat strangulării cu laţ din material textil şi eventualele agresiuni sexuale pot fi confirmate după analize de laborator", a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Matei Georgeta Camelia. Conform unor surse judiciare, cetăţeanul este olandez şi a plecat din ţară. IPJ Dâmboviţa a anunţat duminică, într-o conferinţă de presă, că are un suspect principal, un cetăţean străin, în acest caz. Anchetatorii au spus că au urmărit mai multe piste de la momentul dispariţiei fetei. Au spus că au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere de pe o rază stabilită de interes pentru anchetă şi au verificat persoanele şi maşinile apărute pe aceste camere. La căutări au fost folosite drone şi un elicopter. Duminică fata a fost găsită pe un câmp la ieşirea din Produleşti. Anchetatorii au spus că la o primă examinare s-au observat urme de violenţă pe trupul fetei, iar corpul era acoperit cu o folie de plastic. Principalul suspect în acest caz a folosit o maşină închiriată. Autovehiculul a fost găsit la firma de închiriere şi a fost cercetat de Poliţie. AGERPRES / (AS - autor: Cornelia Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)