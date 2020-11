Damian Draghici spune de ce a intrat in politica / VIDEO

Invitat în emisiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, Damian Drăghici, unul dintre cei mai cunoscuți artiști rromi, a vorbit despre motivul pentru care intrat în politică și a detaliat ce a făcut pentru țiganii lui.

“Am făcut multe, dar eu așa cum sunt nemulțumit de câte am făcut și în muzică, sunt nemulțumit pentru că puteam face mai multe. Am realizat lucruri în Parlament, în anii ăștia puțini pe care i-am petrecut în politică, lucuri care se vor vedea în timp. Generațiile următoare își vor da seama și vor spune ăsta a schimbat legea asta pentru noi, a făcut strategia asta pentru noi.

Pandemia a trimis aproape un sfert dintre angajaţii români să lucreze de acasă - ce loc ocupă România în clasamentul UE

Când Dumnezeu îți dă o putere să faci lucruri incredibile în cariera ta, crezi că poți să faci asta și într-un alt domeniu. Doar că în domeniul ăla nu depinzi de tine. Depinzi de foarte mulți factori și de foarte mulți oameni. Totul este negociabil și totul este într-o altă lume. În 2012, când am luat decizia asta, mă tot deranja că, de fiecare dată când mergeam cu ONG-urile la întâlniri cu politcieni, ni se spunea; o să discutăm noi și vă dăm un răspuns. Și le-am pus o întrebare: băi, dar pe voi nu vă deranjează că ăștia închid ușile și nu ne spun nimic? Am zis: eu o să iau haina și o să intru în spate, ca să înțeleg ce se întâmplă. Am intrat, am văzut ce se înâmplă, mi-am dat seama că problema rromilor nu este importantă pentru majoritatea politicienilor, e importantă doar atunci când se pot folosi de noi” - a psus Damian Drăghici în emsiunea “La cină”, de la Digi24.

Întrebat dacă exprimarea corectă este rrom sau țigan, Damian Drăghici a spus: “am mai spus-o și o repet: nu cuvântul e problema, 70% e tonul vocii, restul este timbrul. Contează tonul! Și încă ceva: dacă 50 de ani am fost numit țigan, acum să fiu numit rrom, mă simt ca băutura sau ca ciocolata aia… Sunt țigan și o știu! Dacă aș fi fost numit rrom acum 45 de ani când aveam 5 ani, n-aș mai fi suferit de discriminare și asta nu m-ar mai fi determinat să lupt și să fiu cine sunt astăzi. M-am fi simțit bine că sunt rrom. Dar pentru că m-am simțit țigan, am vrut să le dovedesc celorlalți că un țigan poate să facă ceva!” - a spus Damian Drăghici “La cină”.