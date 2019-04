Dan Alexa a rupt tacerea. Adevarul despre relația cu Anamaria Prodan

Primarul de Voluntari, Florentin Pandele, e legat puternic de mita electorala a PSD, chiar daca sotia lui, primarul Capiralei, Gabriela Firea, ar fi in aparenta "la cutite" cu Liviu Dragnea. Pandele este un apropiat al liderului PSD, pe surse, existand multe scandaluri in familie pe tema "divortului" sotiei de PSD.

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat, vineri, la Zalău, că România are actualmente un grad de absorbţie al fondurilor europene, pe fondul de dezvoltare regională şi fondul de coeziune, de circa 19-21%, respectiv 28% dacă se iau în considerare şi plăţile directe din agricultură.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botoşani, că nu este cazul ca populaţia să intre în panică după cazul de meningită meningococică soldat cu decesul elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, subliniind că există de la două până la cinci cazuri pe an din acest tip de meningita.

Mihai Bendeac a socat opinia publica dupa ce a afirmat mai multe lucruri despre Andra Maruta. Prezent in show-ul de televiziune ''iUmor'', Mihai Bendeac a marturisit ca are fetishuri cu picioarele vedetelor. Acesta a remarcat ca pe wikifeet, Hilary Duff are cele mai multe fotografii.