Dan Alexa aduce clarificari: 'Eu sunt antrenorul Astrei'

Antrenorul Dan Alexa a declarat, miercuri, faptul că nu a fost anunțat oficial că este demis din funcția de antrenor de la Astra Giurgiu. De asemenea, Alexa a precizat că patronul Astrei, Ioan Niculae, l-a batjocorit, potrivit Mediafax.

Dan Alexa a vorbit, la Digisport, despre situația complicată în care se află la Astra Giurgiu. Alexa a spus că se va prezenta la antrenamente, având în vedere că nimeni din stafful Astrei nu i-a comunicat demisia: ”Multe n-ar fi de spus. Din punctul meu de vedere eu sunt antrenorul Astrei. Trebuie să ajung mâine la echipă pentru că am obligaţii contractuale. Nu am primit nimic oficial că n-aş mai fi antrenor. Cred că meseria de antrenor a ajuns o bătaie de joc. Total batjocoriţi antrenorii, au ajuns slugile unora. Nu pot să fiu bătaia de joc a nimănui. Faptul că patronul m-a batjocorit în ultimele săptămâni în presă mă face să mă gândesc serios la generaţiile de antrenori care vor veni după mine. Am în contract nişte obiective de la care nu m-am abătut. Nu m-a anunţat nimeni că nu mai sunt antrenorul Astrei. Mă prezint la program. S-a schimbat programul şi este jenant. Pe Bogdan îl respect, respect toţi antrenorii, ştiţi ce meserie grea avem. Probabil se vor căuta motive, că am barba mare, că m-a bătut o femeie, ceva de genul… Sportiv… nimic. Am discutat ieri cu Ioan Niculae. Tot ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni… Am fost batjocorit. Nu pot să fiu călcat în picioare pentru că nu sunt cel mai bun antrenor dar cu siguranţă am foarte multă demnitate. În ultimele două săptămâni am auzit trei antrenori care au refuzat Astra, unii dintre ei… cam subţire cu CV-ul”.

Citește și: CNSAS provoacă un 'cutremur' politic: Colaborare cu Securitatea la vârful USR (surse)

Bogdan Andone a pregătit FCSB, însă și-a dat demisia la începutul lunii august, după meciul cu Alashkert, invocând ca motiv faptul că patronul coordonează toate deciziile în interiorul echipei.

După partida de luni pe care Astra a disputat-o cu FC Hermannstadt, scor 0-0, patronul, Ioan Niculae, i-a cerut demisia lui Dan Alexa.