Dan Alexa este gata si renunțe la Astra: Daca domnul Niculae doreste sa ne despartim, nu e niciun fel de problema

Antrenorul Dan Alexa a declarat că poate părăsi gruparea Astra Giurgiu, dacă aşa doreşte patronul clubului, Ioan Niculae.

"Nu pot să fiu mulţumit după un asemenea joc. Am întâlnit o echipă care s-a apărat în opt, chiar zece jucători în marea majoritate a timpului. Am avut trei, patru situaţii de a înscrie, nu am reuşit să o facem, este foarte greu atunci când întâlneşti o asemenea echipă cu jucători experimentaţi care se apără foarte bine. Mă bucur totuşi pentru că a intrat Denis Alibec, se vede că s-a antrenat doar o săptămână normal cu echipa. Suferim foarte mult în faţă. Echipa nu e în criză, dar sunt jucători care nu au ritm, jucători importanţi care să facă diferenţa, lucrurile astea se văd. Ne-a lipsit foarte mult Denis, ne creăm situaţii greu şi atunci când le avem nu reuşim să înscriem. Cea mai importantă problemă în momentul acesta este că jucătorii de atac nu reuşesc să facă diferenţa. Am aşteptări mai mari de la cei care au jucat în prima repriză, pentru că aşteptările sunt mari şi pierdem puncte multe cu echipele mici. Nu m-au interesat discuţiile despre înlocuitorii mei, cu siguranţă au fost, vorbiţi cu domnul Nicolae aspectul acesta. Domnul Nicolae este patronul echipei, dacă dânsul doreşte să ne despărţim, fără niciun fel de problemă, clar", a declarat Alexa, la microfoanele televiziunilror care transmit Liga I.

Patronul grupării Astra Giurgiu, Ioan Niculae, i-a cerut antrenorului Dan Alexa să renunţe la conducerea tehnică a echipei, după remiza cu AFC Hermnnstadt.

"Vorbiţi cu Alexa, el nu ştie să facă echipa, nu eu! Să renunţe el!", le-a aruncat Niculae jurnaliştilor, după meci.

Formaţia Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, în etapa a XII-a a Ligii I.

Astra a acumulat 16 puncte şi ocupă locul 7 în clasament, la egalitate cu FC Botoşani, de pe lcoul 6. Hermannstadt este pe locul 12, cu 11 puncte.