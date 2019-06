Dan Alexa, furios dupa ce a ajuns in liga a doua cu Dunarea Calarasi: 'E incredibil sa retrogradezi in urma unui gol luat in minutul 90+6'

Dunărea Călăraşi a retrogradat dramatic, duminică, după ce a pierdut la Sibiu, contra lui FC Hermannstadt, scor 1-2. Golul care a trimis-o pe echipa lui Dan Alexa în Liga 2 a venit în minutul 90+6, potrivit MEDIAFAX.

La finalul meciului, Dan Alexa s-a arătat dezamăgit de modul în care formaţia sa a retrogradat. Antrenorul Dunării a declarat şi că nu şi-ar fi dorit ca partida să se joace azi, având în vedere starea terenului, care a făcut ca partida să fie amânată cu 30 de minute faţă de ora stabilită iniţial.

"E dureros, pe lângă acel gol am avut ocazia să facem 2-0. La 0-0 am ratat de trei ori în situaţii de 1 la 1 cu portarul. Felicit Hermannstadt-ul, mă bucur pentru ei, le doresc succes la baraj. A fost un meci pe care, din punctul meu de vedere, l-am controlat. Am avut ocazii foarte multe. Eu nu mi-aş fi dorit să se joace, dar nu de asta am pierdut. Am avut meciul în mână, e al cincilea meci pe care îl pierdem după minutul 90", a spus Dan Alexa, la DigiSport.

Viitorul lui Alexa, incert

Alexa o antrenează din 2017 pe Dunărea. Alături de călărăşeni a obţinut promovarea în Liga 1 Betano, însă a rezistat aici doar un sezon. Acum, fostul antrenor de la Poli Timişoara, Rapid, ASA Tg. Mureş şi Chiajna a evitat să ofere detalii concrete legate de formaţia pe care o va antrena din sezonul următor. În iarnă, Alexa a fost pe lista echipei FCSB, însă Gigi Becali l-a preferat atunci pe Mihai Teja, cel care a fost demis la finalul acestui sezon.

"Nu ştiu ce se va întâmpla cu echipa, cei care decid vor lua deciziile. Nu ştiu dacă voi rămâne, acum sunt foarte supărat. E incredibil să retrogradezi în urma unui gol luat în minutul 90+6", a mai spus Dan Alexa.

Clasamentul play-out-ului Ligii I Betano:

7. Gaz Metan Mediaş - 45p

8. FC Botoşani - 44p

9. Dinamo - 43p

10. FC Voluntari - 31p

11. Poli Iaşi - 31p

12. FC Hermannstadt - 27p

13. Dunărea Călăraşi - 25p

14. Concordia Chiajna - 19p