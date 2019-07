Dan Alexa, lovit cu pumnul de Anamaria Prodan din cauza geloziei. Reactia antrenorului este fabuloasa

Dan Alexa a fost lovit cu pumnul de Anamaria Prodan din cauza geloziei. Reactia antrenorului este fabuloasa.

Astra a fost la un pas sa debuteze in noul sezon cu o infrangere. Botosani a condus cu 2-0, dar Astra a revenit in cele din urma si a scos un egal. La cateva momente dupa meci, in parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan a fi rabufnit in momentul in care a observat ca Dan Alexa era asteptat de o alta femeie, scrie TV Telekom Sport. Impresara l-a palmuit pe Dan Alexa, iar cearta ar fi continuat si in vestiare.

Apoi, cei doi au parasit vestiarul din Giurgiu, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

Dan Alexa s-a eschivat cand a fost intrebat de jurnalisti despre situatie. Antrenorul s-a rezumat sa spuna: ”Nu s-a intamplat nimic! Am citit si eu ce s-a scris. Hai sa fim seriosi. Am stat mai mult sa vorbim despre transferuri. Intrebari despre fotbal aveti?”.

Dupa o discutie lunga, Dan Alexa, Anamaria Prodan si tanara de la care ar fi pornit tot scandalul au parasit stadionul din Giurgiu. In ultima perioada, in lumea fotbalului au circulat tot mai multe zvonuri despre apropierea dintre Alexa si Anamaria Prodan, negate insa de sotia lui Laurentiu Reghecampf.

