Dan Alexa, prima si singura declaratie: “Anamaria este prietena mea de suflet! Mi-a cerut scuze…” + “Latraii de la TV sunt jena definitiei de barbat, nu eu! Eu nu ridic mana la o femeie…”

Rasturnare de situatie in incidentul dintre Anamaria Prodan si Dan Alexa! Este vorba despre episodul care a facut valva in mass-media autohtona, iar imaginile uluitoare in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, la scurt timp dupa finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botosani, au socat intreaga tara si au devenit virale pe Internet. Dan Alexa face ”lumina” in tot acest caz intens mediatizat.

Relatia profesionala dintre Anamaria Prodan si Dan Alexa este una de lunga durata, iar episodul suprinzator in care au fost implicati a dat nastere multor speculatii. Totusi, antrenorul Dan Alexa a tinut sa explice intreaga situatie, insistand asupra ideii ca doreste sa fie ”analizat” din punct de vedere profesional si nu doar in plan privat. Mai mult, Dan Alexa marturiseste ca nu ar fi capabil, niciodata, sa ridice mana la o femeie, fiindca ”femeia este facuta sa fie respectata si iubita”.

”As vrea sa va rog sa opriti toate aceste mizerii care apar despre mine, omul si antrenorul Dan Alexa. Vreau sa precizez urmatoarele aspecte. Sunt un barbat divortat, adica liber. Ca orice barbat liber imi permit sa ies cu diverse domnisoare pentru o zi, doua sau pentru o noapte. Sunt un barbat asumat de fel. Nu dau declaratii si nu dau check-in pe Instagram sau Facebook din locurile unde apar doar ca sa ies in evidenta. Slava Domnului, am muncit o viata ca sa nu am nevoie de asemena publicitate pe seama femeilor. Am 2 fetite minunate care sunt universul meu si nu as vrea sa le dezamagesc vreodata in viata mea. Pentru ele traiesc. Pentru ele si pentru fotbal. Educatia pe care am primit-o eu de la mama si familia mea spune asa – “un barbat adevarat ocroteste si apara o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mana la o femeie nici daca moare. Femeia este facuta sa fie respectata si iubita”.

Dan Alexa: ”Anamaria este o femeie impulsiva. Care pune inima in orice face”

Dan Alexa considera ca toti cei care apar la televizor si pun paie pe foc in tot acest episod sunt, pur si simplu, jenanti. A stat de vorba cu Anamaria Prodan, imediat dupa incidentul respectiv, iar concluzia este ca totul a fost ”o copilarie din partea ei”. A existat o suparare de moment, spune Dan Alexa, insa doar atat.

”Latraii care vorbesc pe la televizor sau prin ziare sunt patetici. Jenanti. Cei ce se dau in specatacol si fac declaratii de genul “Alexa este femeie fiindca nu a fost in stare sa o bata pe Anamaria Prodan” sunt jena definitiei de barbat! Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilaresc. Anamaria Prodan nu este barbat. Este femeie. Femeile reactioneaza haotic, reactioneaza la impuls. Anamaria este o femeie impulsiva. Care pune inima in orice face. Am fost suparat pe moment, clar. Am stat de vorba imediat cu Anamaria. Si-a cerut scuze. Ana este omul care isi asuma si bunele si relele prin care trecem si am trecut. A fost o copilarie din partea ei. Niciodata nu as ridica mana la Anamaria sau la o alta femeie. Am clarificat si acest subiect si am predat o lectie de viata si educatie tuturor barbatilor din Romania”.

”Eu, Dan Alexa, nu am, nu am avut si nici nu am nevoie in acest moment de relatii stabile sau pasiuni pentru femei. Nu-mi asum nicio relatie cu nicio femeie, in viata mea nu exista decat fiicele mele si mama mea. Sunt singurele femei care conteaza si care au existat si exista in sufletul meu. Nu ma intereseaza nicio femeie. Nu ma intereseaza acest subiect! Deci va rog sa ma judecati pe partea de meserie pentru ca nu cred ca viata privata a lui Dan Alexa este un subiect de interes national. Pe parte de fotbal, cu siguranta este pentru ca fotbalul este fenomen national”, a mai adaugat Dan Alexa.

