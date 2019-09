Dan Alexa umilit de peluza Haldan: 'Nu dam in unul pe care il bat femeile'

Peluza Cătălin Hîldan a reacționat după mesajul extrem de dur transmis de Dan Alexa la finalul meciului dintre Astra Giurgiu și Dinamo București, scor 3-2, potrivit mediafax.

Tehnicianul Astrei a fost foarte critic la adresa suporterilor dinamoviști, acuzându-i că l-au înjurat pe toată durata partidei.

”Mă ameninţă că mă bat, dar pe stradă vin şi fac poze cu mine. Ei sunt nişte pisoiaşi, şefii lor de galerie, nişte pisoiaşi care au profitat de pe urma clubului”, a spus Alexa.

Replica Peluzei Cătălin Hîldan a venit printr-o postare pe Facebook, publicată duminică.

”Ţi-o cauţi degeaba cu lumânarea, nu trebuie să te batem noi pentru că are cine s-o facă. Ar fi ruşinos să dăm într-unul pe care-l bat femeile, după ce l-a bătut şi soarta. Ai vrut să zici ceva de cagulă, dar nu ştiai cum sună pluralul şi de teama unui alt porumbel ai zis "băieţii cu caguglugi pe cap". Păi ce-ar putea să iasă din gluga aia de coceni pe care o porţi în loc de păr. Tunu vei fi niciodată antrenor la Dinamo. Şi fie vorba între noi, antrenor de fotbal oricum nu eşti, oricâţi bani ar pompa patronul în echipă şi oricât te-ar bate la cap (şi peste ochi) impresara. Noi am fost suspendaţi pentru că am fluierat în biserică, oare nu se impun nişte măsuri şi cu marele smardoi de bumbac pentru felul în care a înjurat spre tribune, pentru limbajul şi comportamentul de birjar şi pentru incitare la violenţă?”, i-au transmis suporterii ”câinilor roșii” lui Dan Alexa.