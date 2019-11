Dan Badea a facut acum primele declaratii despre Lora, la 5 ani de la divort: „Daca persoana este..”

Dan Badea si-a regasit linistea alaturi de Madalina si a cunoscut fericirea adevarata odata cu venirea pe lume a micutului Arias, dupa care este topit. Cei doi s-au cunoscut in Vama Veche, iar la trei luni isi faceau planuri de casatorie si copil.

„Eram in vacanta si am simtit ca erau momentul si locul potrivite. Noi vorbeam cam la 3 luni de cand ne-am cunoscut despre copil si casa, dar cererea a fost facuta dupa un an si jumatate. Stiu ca o sa para ca in filme, dar am simtit asta in momentul in care am vazut-o in acea seara in care ne-am cunoscut in Vama Veche. Ne simtim cu adevarat impliniti acum. Nu simtim ca ne lipseste ceva din viata de cuplu. Vacantele care ne plac mult acum le vom face impreuna cu Arias„, a declarat Dan Badea pentru Libertatea.ro.

Toate aceste lucruri frumoase de care se bucura acum, au venit dupa ce a divortat de Lora, in urma cu cinci ani. Comediantul a facut primele declaratii despre fosta lui sotie si a spus voalat ca nu era persoana potrivita. „Daca persoana este cea potrivita, nu are de ce sa-ti fie frica, asa ca nu ai de ce sa iti iei masuri de nici un fel”, a mai spus comediantul pentru aceeasi sursa.

Cum i s-a schimbat viata de cand a devenit tatic

Aflat in timpul filmarilor pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului de televiziune iUmor, Dan Badea a vorbit despre felul in care i s-a schimbat viata de familie dupa ce a devenit tatic.

„Lasand orice glumã la o parte, am senzatia ca abia acum a inceput viata. Viata alaturi de Arias este o binecuvantare, o surpriza permanentã. Nu te pregateste nimeni pentru ce va urma, indiferent cate filme vezi, ce citesti sau cati prieteni cu copii iti spun ce o sã te astepte. Cand ajung acasã dupa o zi intreagã de filmãri la iUmor, cum se intampla in aceasta perioada, oricat as fi de obosit, mã resetez, mã incarc, am un scop!”, a marturisit Dan Badea.

