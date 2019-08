Dan Badea, detalii din viata de familie. „Nu te pregateste nimeni pentru ce va urma”

Aflat la filmari pentru cel de-al saptelea sezon iUmor, emisiune care va fi difuzatã in aceasta toamna, la Antena 1, prezentatorul show-ului, Dan Badea a vorbit despre modul in care i s-a schimbat viata de la venirea pe lume a micutului sau, Arias Dan Ioan.

„Lasand orice glumã la o parte, am senzatia ca abia acum a inceput viata. Viata alaturi de Arias este o binecuvantare, o surprizã permanentã. Nu te pregateste nimeni pentru ce va urma, indiferent cate filme vezi, ce citesti sau cati prieteni cu copii iti spun ce o sã te astepte. Cand ajung acasã dupa o zi intreagã de filmãri la iUmor, cum se intampla in aceasta perioada, oricat as fi de obosit, mã resetez, mã incarc, am un scop!”, a marturisit Dan Badea.

Ba mai mult, actorul a mai povestit si faptul ca l-a avut mereu drept exemplu pe colegul sãu de la iUmor. „Serban mi-a fost model. Felul in care el se poarta, modul in care reactioneazã el fatã de copiii lui, bucuria cu care vorbeste cu si despre ei mi-a dat sansa sã imi poiectez felul in care imi doream sã fie si relatia mea cu fiul meu. Acum, cand vãd pãrinti pe stradã cu copii, imi vine fiecaruia in parte sa le fac cate o statuie, pentru ca stiu cat e de greu. Abia acum ii inteleg pe parintii nostri, grija permanentã pe care o aveau pentru noi, pe care inainte de a avea copilul tau nu o intelegi!”, a mai declarat prezentatorul iUmor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.