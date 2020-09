Dan Barna a EXPLODAT la adresa PSD inainte de VOT: Iohannis are dreptate sa fie ingrijorat

Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a declarat vineri, referindu-se la întâlnirea dintre preşedintele Klaus Iohannis şi deputatul Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, că apreciază ca fiind perfect legitimă îngrijorarea şefului statului în legătură cu perspectiva unei administraţii PSD în Capitală, conform Agerpres.

Citește și: Guvernul a VOTAT - Măsuri SPECIALE pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, până la finele anului

"Preşedintele unei ţări are responsabilitate pentru funcţionarea ţării pe toate palierele. În egală măsură, nu trebuie să uităm că preşedintele Iohannis este un fost primar al Sibiului, având mai multe mandate, un om care înţelege foarte bine importanţa unor proiecte credibile pentru un oraş sau altul. Şi când vorbim de Bucureşti, de capitala României, mi se pare perfect legitimă îngrijorarea preşedintelui despre perspectiva de a avea încă patru ani cu PSD, de a avea încă patru ani în care să ni se servească dansuri de cameră în loc de administraţie competentă", a arătat Dan Barna în cadrul unei conferinţe de presă.

El a apreciat că întâlnirea a fost una logică şi necesară.

"Eu consider că această întâlnire era una perfect logică şi necesară pentru această miză importantă pe care o are fiecare român şi fiecare bucureştean. Ideea că Bucureşti ar putea să rămână sub Gabriela Firea şi sub PSD este o idee care trebuie combătută cu toată energia şi fiecare om trebuie să iasă la vot, să voteze Nicuşor Dan. Asta e miza reală", a spus Dan Barna.

Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, şi premierul Ludovic Orban au avut, joi, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis.

''Administraţia Prezidenţială confirmă că preşedintele României, preocupat fiind de problemele cu care se confruntă zilnic bucureştenii, s-a întâlnit astăzi cu Nicuşor Dan. În cadrul discuţiilor, la care a participat şi premierul Ludovic Orban, au fost abordate soluţiile necesare remedierii urgente a acestor probleme, precum şi proiectele de dezvoltare a oraşului pe termen mediu şi lung'', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că soluţiile propuse de Nicuşor Dan sunt fezabile şi pot conduce la rezolvarea deficienţelor grave existente la nivelul Capitalei.