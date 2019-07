Dan Barna a fost desemnat candidatul USR pentru Cotroceni

Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Barna a fost ales, sambata, candidatul USR la presedintia Romaniei, in cadrul unei congres al partidului in care se vor vota si unele modificari la statutul formatiunii. Pentru desemnarea candidatului USR la Presedintia Romaniei au intrat in competitie patru membri ai partidului - Dan Barna (presedintele USR), senatorul Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu si Dumitru Stanca. Urmeaza ca si partenerii de alianta ai USR, PLUS, sa isi desemneze candidatul la Presedintie si la Primaria Generala (in doua saptamani), dupa care va fi luata decizia finala privind tandemul presedinte-premier cu care va intra Alianta USR-PLUS in alegeri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...