Dan Barna, ales candidatul USR la prezidențiale

Congresul USR a decis: Dan Barna este candidatul la prezidențiale din partea formaţiunii. Numai că asta nu-l face automat prezidențiabil. PLUS, partidul cu care USR formează Alianţa, va alege la rândul său. Abia după votul din PLUS se va lua decizia finală. Barna a susținut sâmbătă un discurs inspirat din filmele MATRIX, Games of Thrones