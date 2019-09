Dan Barna ar semna pactul cu PSD. Ce conditii ABERANTE pune

Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele USR, Dan Barna, a spus ca USR ar semna pactul cu PSD ”pentru bunastarea romanilor”, doar daca Viorica Dancila demisioneaza din functia de prim-ministru, iar PSD semneaza un pact politic pentru organizarea alegerilor anticipate. ”Ce i-am scris in aceasta dimineata doamnei Dancila: Stimata doamna Prim-ministru Viorica Dancila, Am luat act de propunerea pe care ne-ati adresat-o in spatiul public cu privire la semnarea unui pact pentru bunastarea romanilor. Fost europarlamentar, atac DEVASTATOR la Dan Barna: Da dovada de un analfabetism politic Va scriu pentru a va transmite ca Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile si sa aduca bunastare romanilor. Doar da ...