Dan Barna: Ar trebui recuplate alegerile si presedintele ar trebui sa aiba puteri mai mari (Video)

Reducerea mandatului presedintelui la 4 ani si revenirea la alegeri prezidentiale cuplate cu cele parlamentare reprezinta o solutie sanatoasa, afirma Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale. Iar aceasta reforma ar putea fi pusa in practica incepand cu 2024, cand cele doua tipuri de alegeri vor fi in acelasi an, dupa decalarile provocate de majorarea la 5 ani a mandatului presedintelui.