Dan Barna, ATAC fara precedent: 'Multi dintre consilierii locali sau judeteni sunt 'argati, soferi, acompaniatoare ale unor diversi lideri alesi sau numiti'

Dan Barna a afirmat sâmbătă după amiază, în cadrul Congresului extraordinar în care USR şi PLUS votează fuziunea, că a constatat că mulţi dintre cei aleşi în consiliile locale sau judeţene sunt oameni care nu au nicio legătură cu administraţia, el susţinând că printre aceştia se numără „argaţi, şoferi acompaniatoare ale unor diverşi lideri aleşi sau numiţi”.

„Vreau să spun un lucru caracteristic pentru USR PLUS. Ne-am uitat acum, de când ne-am apucat de politică, fiecare de un an, doi trei, la cine sunt consilierii de prin primării, consilii judeţene, consilii municipale şi priveam cu stupefacţie cum mulţi dintre ei nu aveau nicio calificare sau vreo legătură cu această calitate de consilier local în sensul să mulţi erau, la propriu, argaţi, şoferi, acompaniatoare ale unor diverşi lideri aleşi sau numiţi”,a afirmat Dan Barna înainte de a da cuvântul uneia dintre candidatele USR PLUS pentru Consiliul Local Iaşi, de profesie avocat.

Citește și: CURAJ NEBUN Un polițist DEMASCĂ șirul complicităților dintre șeful Poliției, șeful Poliției Capitalei și Duduieni: DE CE au 'greșit' mascații adresa

Barna a adăugat că prin candidaturile pe care le propun, USR şi PLUS „dau şi conţinut expresiei 'onestitate şi competenţă'”.