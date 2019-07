Dan Barna, candidat oficial al USR-PLUS

Alianta2020 USR PLUS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Dan Barna este candidatul oficial al USR-PLUS. Stire initiala: Alianta 2020 isi anunta pe cale oficiala in aceste momente, candidatul la prezidentiale. Dacian Ciolos si Dan Barna, presedintii USR, respectiv PLUS, vor participa impreuna la viitoarele batalii de electorale. Dan Barna va candida pentru functia de presedinte, iar Dacian Ciolos pentru functia de premier. Klaus Iohanis, atacat din toate partile: Dan Barna vrea presedintia Romaniei Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. dan barna alianta 2020 candi ...