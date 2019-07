Dan Barna, candidatul Aliantei 2020 USR PLUS la prezidentiale; Ciolos - premier (surse)

Preşedintele USR, Dan Barna, va fi candidatul Alianţei 2020 USR PLUS la prezidenţiale, iar Dacian Cioloş va fi candidat pentru funcţia de premier, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse din alianţă. Conform acestor surse, la negocierile de vineri s-a ajuns la un protocol, care trebuie validat de Biroul Naţional al USR şi de Consiliul Naţional al PLUS. Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a declarat pentru AGERPRES că negocierile vor continua şi pentru alegerile locale şi parlamentare. "Ce a ieşit pe spaţiul public (candidatura lui Dan Barna, n.r.) a ieşit pe surse din şedinţa comisiilor de negociere USR PLUS. Aştept şi eu să vorbesc cu Dan Barna şi colegii mei de acolo şi să văd ce s-a discutat, în principiu se pare că asta e direcţia în care merg negocierile şi mă aşteptam ca asta să se întâmple. Adică noi am mai declarat că vom merge împreună în continuare, am mai declarat că probabil va fi un tandem între Dan Barna - prezidenţiale şi Dacian Cioloş - prim-ministru. În perioada următoare vom încheia un protocol electoral pe care noi îl vom ratifica în Comitetul Politic din 3 august, protocol de alianţă electorală şi, practic, vom închide discuţiile pe această rundă de alegeri care vin acum, prezidenţiale, urmând ca cele două comisii să se întâlnească în continuare şi să vină cu soluţii pentru următoarele alegeri, locale şi parlamentare", a afirmat Ionuţ Moşteanu. AGERPRES/(A, AS - autor: Cornelia Dumitru, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)