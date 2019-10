Dan Barna cere sa fie anchetat de DNA: DLAF e in coordonarea directa a contracandidatei mele, Viorica Dancila

Candidatul USR la prezidentiale Dan Barna cere ca ancheta unora dintre proiectele de incluziune sociala pe bani europeni realizate de fosta lui firma sa fie preluata de DNA, institutie in care spune ca are incredere, in comparatie cu Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF), organism despre care spune ca e controlat de PSD si Viorica Dancila, contracandidata sa.