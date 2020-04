Dan Barna: 'Consider inadmisibila lansarea unor idei aflate la granita dintre halucinant si stupid'

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, subliniază că autorităţile au obligaţia să fie responsabile în comunicarea publică şi apreciază că este inadmisibilă lansarea unor idei "la graniţa dintre halucinant şi stupid".

"Autorităţile publice, inclusiv cele din domeniul medical, au obligaţia să fie responsabile în comunicarea publică. Consider inadmisibilă lansarea unor idei aflate la graniţa dintre halucinant şi stupid al căror unic efect este sporirea neîncrederii populaţiei în capacitatea statului de gestionare a gravei crize prin care trecem. Am cerut insistent în aceste luni transparenţă, coerenţă şi profesionalism. Ceea ce am primit au fost tentative de ascundere a realităţii, informaţii trunchiate, contradicţii şi tensiuni între factorii de decizie. Aici se ajunge când după reguli clare se aruncă în spaţiul public excepţii şi variante care creează confuzie, panică şi neîncredere", a scris liderul Uniunii pe Facebook.

Citește și: Victor Ponta, după ce Nelu Tătaru a lansat ideea izolări pensionarilor în hoteluri: 'Se pare că anturajul l-a stricat deja'

Potrivit acestuia, "încă nu e prea târziu" pentru autorităţi să îşi facă treaba aşa cum aşteaptă cetăţenii României.

"Calculele politice sau rivalităţile dintre diverse personaje cu rol în combaterea crizei sunt irelevante şi toxice. Prioritatea e România şi nimic altceva", arată Barna.