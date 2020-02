Dan Barna da atacul la CURTE: 'In loc sa ai la propriu inteleptii cetatii, ai, de fapt, niste reprezentanti ai partidelor care judeca partizan'

Preşedintele USR, Dan Barna, critică modul în care sunt numiţi judecătorii Curţii Constituţionale, el afirmând că, în urma numirilor politice făcute în acest for, s-a ajuns în situaţia în care "în loc să ai la propriu înţelepţii cetăţii, ai, de fapt, nişte reprezentanţi ai partidelor care judecă partizan pentru că au fost trimişi acolo de partide", iar Curtea, în loc să fie un arbitru, este un jucător.

"Mecanismul actual de politizare a Curţii Constituţionale prin mecanismul de numiri este unul care ne-a arătat - cu unele decizii am fost de acord, pe altele le-am criticat - dar, dincolo de asta, perspectiva că, în loc să ai la propriu înţelepţii cetăţii, ai, de fapt, nişte reprezentanţi ai partidelor care judecă partizan pentru că au fost trimişi acolo de partide, te pune în situaţia ca exact arbitrul suprem să fie un jucător, în loc să fie un arbitru”, a afirmat Dan Barna, vineri seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Referindu-se la Ordonanţa Guvernului numărul 51, care prevedea asigurarea transportului pentru elevi şi care a fost declarată neconstituţională de către CCR, Dan Barna a spus că, prin respingerea asumării răspunderii Guvernului "i se leagă mâinile şi picioarele”.

"Există abordarea aceasta, formalistă, în care te uiţi, ai bifat şapte căsuţe, ne pare rău, nu contează efectele, respingem şi există şi varianta în care judecătorul interpretează legea în scopul de a produce efecte necesare şi benefice comunităţii sau societăţii. Or abordarea aceasta, să spun iluministă, abordarea deschisă, are din ce în ce mai puţini susţinători. E mult mai simplu să spui OK, mai este o lege acolo, se respinge. În felul acesta vedem că o astfel de instituţie cum este asumarea răspunderii este pur şi simplu castrată, actualului guvern eliminându-i-se şi posibilitatea de a-şi angaja răspundere, pe diverse iniţiative, practic i s-au legat mâinile şi picioarele şi e pus să sară în sac. Pe această logică, înseamnă că nu mai putem să facem nimic şi ajunge la ceea ce spunem de doi ani de zile, alegerile anticipate au devenit obligatorii, altfel România nu va putea să facă nicio reformă”, a adăugat liderul USR.

