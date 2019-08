Dan Barna da semnalul de RAZBOI total: Romania a devenit un stat al eșecului total de guvernare

Alianţa USR PLUS începe, miercuri, campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidenţiale din acest an.

Citește și: Efectul Caracal în Guvern / SURSE

„Alianţa USR PLUS merge mai departe! USR şi PLUS au decis că România are nevoie de noi, împreună! Alianţa USR PLUS îşi continuă apăsat drumul către schimbarea din temelii a clasei politice din România şi către reformarea statului român. Determinarea în acest sens a ambelor partide a dus la o alianţă politică ale cărei obiective includ alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentarele de anul viitor şi guvernarea României începând cu 2020”, a anunţat Dan Barna.

El a precizat că, miercuri, la ora 11:00, în zona fântânii din Piaţa Universităţii, USR şi PLUS lansează campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidenţiale.